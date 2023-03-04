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Мизулина высказалась о проверках уфимских школьников к причастности к ЧВК «Редан»

Мизулина высказалась о проверках уфимских школьников к причастности к ЧВК «Редан»

13:45, 04 мар 2023

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина разместила на своей странице в соцсети пост, выразив свою позицию по поводу проверок в уфимских школах на предмет вовлечения подростков в ЧВК "Редан".



Как сообщила Мизулина, ей стали поступать сообщения от школьников из столицы Башкортостана, которые утверждают, что учителя проверяют их сотовые телефоны в классах на наличие групп ЧВК в соцсетях. В случае их обнаружения, рассказала она, педагоги предупреждают, что вызовут родителей.

- Я не согласна с таким подходом - ничего хорошего это не даст. Дети напуганы. Они спрашивают, кто такие «ПДН», какие будут последствия и почему им запрещено носить черные толстовки", - рассказала она.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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