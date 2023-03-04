В Башкирии в ближайшие дни ожидаются метели и мокрый снег

22:51, 04 мар 2023

По информации Башгидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег, гололедица на дорогах и снежные заносы. Данные синоптиков предоставлены на 5 и 6 марта.



Информация на 5 марта: ночная температура воздуха будет составлять -3, -8 °C, дневная температура повысится до +1, -4 °C. Прогнозируются также гололедица на дорогах, накаты и мокрый снег.



6 марта жителей Башкортостана ожидаются метели, снежные заносы и накаты. Местами прогнозируются порывы ветра до сильного. Температура воздуха составит -2, -7 °C ночью и 0, -5 °C днем.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.



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