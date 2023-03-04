Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются метели и мокрый снег

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются метели и мокрый снег

22:51, 04 мар 2023

По информации Башгидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег, гололедица на дорогах и снежные заносы. Данные синоптиков предоставлены на 5 и 6 марта.

Информация на 5 марта: ночная температура воздуха будет составлять -3, -8 °C, дневная температура повысится до +1, -4 °C. Прогнозируются также гололедица на дорогах, накаты и мокрый снег.

6 марта жителей Башкортостана ожидаются метели, снежные заносы и накаты. Местами прогнозируются порывы ветра до сильного. Температура воздуха составит -2, -7 °C ночью и 0, -5 °C днем.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 28 марта 2022 года: мокрый снег, гололед
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 28 марта 2022 года: мокрый снег, гололед
Погода в Башкирии 3 февраля: метели и мокрый снег
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 3 февраля: метели и мокрый снег
Погода в Башкирии 29 марта 2022 года: мокрый снег
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 29 марта 2022 года: мокрый снег
Погода в Башкирии сегодня, 15 января 2022 года
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии сегодня, 15 января 2022 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: