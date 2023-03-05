В Уфе проводили в последний путь инженера Башоперы, погибшего в ходе спецоперации
14:28, 05 мар 2023
Жители города Уфа проводили в последний путь Дмитрия Алешина, участника спецоперации.
Траурная церемония прошла в воскресенье, 5 марта, в уфимском театре "Нур". Об этом рассказали в администрации Октябрьского района столицы. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.
В сообщении райадминистрации говорится, что Дмитрий Алешин окончил уфимскую школу №97. Затем продолжил обучение в политехническом техникуме г. Уфа. После этого Дмитрий отслужил в армии. Демобилизовавшись устроился инженером в Башкирский государственный театр оперы и балета.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов в своих социальных сетях сообщил о гибели в зоне проведения СВО на Украине жителя микрорайона Инсафа Шамигулова.
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