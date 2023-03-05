Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе проводили в последний путь инженера Башоперы, погибшего в ходе спецоперации

В Уфе проводили в последний путь инженера Башоперы, погибшего в ходе спецоперации

14:28, 05 мар 2023

Жители города Уфа проводили в последний путь Дмитрия Алешина, участника спецоперации.



Траурная церемония прошла в воскресенье, 5 марта, в уфимском театре "Нур". Об этом рассказали в администрации Октябрьского района столицы. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.


В сообщении райадминистрации говорится, что Дмитрий Алешин окончил уфимскую школу №97. Затем продолжил обучение в политехническом техникуме г. Уфа. После этого Дмитрий отслужил в армии. Демобилизовавшись устроился инженером в Башкирский государственный театр оперы и балета.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов в своих социальных сетях сообщил о гибели в зоне проведения СВО на Украине жителя микрорайона Инсафа Шамигулова. 

Читайте также:

В Башкортостане простились с вагнеровцем Арсланом Ходжаевым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Октябрьского района Уфы
Читайте также

В Башкирии проводили в последний путь участника спецоперации из Благовещенского района
Общество в Башкирии
В Башкирии проводили в последний путь участника спецоперации из Благовещенского района
Уроженец Стерлитамака Рустам Ярмухаметов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Стерлитамака Рустам Ярмухаметов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Роман Шафиков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Роман Шафиков
Уроженец Аскинского района Башкирии Флюр Рахматуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Аскинского района Башкирии Флюр Рахматуллин погиб в ходе спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: