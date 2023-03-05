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В Башкирии 6 марта 2023 года ожидается мокрый снег и сильный ветер

В Башкирии 6 марта 2023 года ожидается мокрый снег и сильный ветер

22:12, 05 мар 2023

6 марта, в понедельник, в течение ночи в некоторых районах Башкортостана прогнозируется выпадение сильного мокрого снега с отложениями на проводах и деревьях.

Кроме того, ожидается усиление южного ветра до 17 м/с. В результате осадков видимость снизится до 500 метров и меньше. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.

В целом по региону прогнозируется пасмурная погода. На автодорогах будут наблюдаться снежные заносы и гололедица. Температура воздуха в ночное время опустится до -3, -8°. Днем термометры покажут 0, -5°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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