В Башкирии 6 марта 2023 года ожидается мокрый снег и сильный ветер
22:12, 05 мар 2023
6 марта, в понедельник, в течение ночи в некоторых районах Башкортостана прогнозируется выпадение сильного мокрого снега с отложениями на проводах и деревьях.
Кроме того, ожидается усиление южного ветра до 17 м/с. В результате осадков видимость снизится до 500 метров и меньше. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.
В целом по региону прогнозируется пасмурная погода. На автодорогах будут наблюдаться снежные заносы и гололедица. Температура воздуха в ночное время опустится до -3, -8°. Днем термометры покажут 0, -5°.