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В Башкирии разыскивают единственную родственницу погибшего в спецоперации бойца Ивана Евсюкова

В Башкирии разыскивают единственную родственницу погибшего в спецоперации бойца Ивана Евсюкова

09:06, 06 мар 2023

В Башкортостане разыскивается единственный родственник Ивана Евсюкова, погибшего в спецоперации военнослужащего из Бурятии. Об этом сообщили волонтеры.



По их информации, Евсюков жил в Северобайкальском районе Республики Бурятия. Отсюда же он и был призван для участия в СВО на Украине. На днях сообщили о его гибели. В настоящее время решается вопрос о месте погребения.


Волонтеры пытаются связаться с Викторией Иващенко - единственной родственницей солдата. Предполагается, что она живет в городе Уфа. Но женщина не отвечает и никак не реагирует на сообщения в соцсетях. В статусе: "Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это самостоятельно".

Волонтеры просят неравнодушных, знакомых с родственниками или погибшим, связаться с ними по телефону: +7-902-163-73-14.

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Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Уфа
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