В Башкирии разыскивают единственную родственницу погибшего в спецоперации бойца Ивана Евсюкова
09:06, 06 мар 2023
В Башкортостане разыскивается единственный родственник Ивана Евсюкова, погибшего в спецоперации военнослужащего из Бурятии. Об этом сообщили волонтеры.
По их информации, Евсюков жил в Северобайкальском районе Республики Бурятия. Отсюда же он и был призван для участия в СВО на Украине. На днях сообщили о его гибели. В настоящее время решается вопрос о месте погребения.
Волонтеры пытаются связаться с Викторией Иващенко - единственной родственницей солдата. Предполагается, что она живет в городе Уфа. Но женщина не отвечает и никак не реагирует на сообщения в соцсетях. В статусе: "Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это самостоятельно".
Волонтеры просят неравнодушных, знакомых с родственниками или погибшим, связаться с ними по телефону: +7-902-163-73-14.