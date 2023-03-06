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В Уфе простились с рядовым Олегом Ивановым, погибшим в ходе спецоперации

В Уфе простились с рядовым Олегом Ивановым, погибшим в ходе спецоперации

15:16, 06 мар 2023

В Калининском районе города Уфы прошла церемония прощания с солдатом Олегом Ивановым, который погиб во время спецоперации на территории Донецкой народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

Олег Иванов родился 10 марта 1991 года в Уфе. В 2006 году окончил среднюю школу № 130. Затем продолжил обучение в БГАУ. Получив диплом об окончании университета, работал в ПАО "ОДК-УМПО". В октябре прошлого года принял участие в СВО в качестве добровольца.



"У Олега Юрьевича остались жена и дети", - говорится в сообщении.

Известно, что Олега Иванова похоронили в населенном пункте Большетенькашево Нуримановского района.

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Источник: gorobzor.ru
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