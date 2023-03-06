В Башкирии 7 марта 2023 года ожидаются снегопады и морозы до -18°

23:43, 06 мар 2023

Во вторник, 7 марта, в Башкортостане ожидаются осадки и морозная погода. Прогнозом поделились в пресс-центре республиканского МЧС.



Накануне праздника жителей РБ ожидает облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на юго-востоке Башкортостана - умеренный. Ветер будет южных направлений с переходом на западный со скоростью 8-13 м/с.







Предстоящая ночь прогнозируется холодной: ожидается -8, -13, во время прояснений до -18. В дневное время станет чуть теплее - -1, -6°.



Из-за осадков на отдельных участках дорог в республике ожидаются снежные накаты, гололедица и снежные заносы. Погодные явления также приведут к ухудшению видимости до 1-2 километров.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.





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