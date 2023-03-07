Малышка из Башкирии вернулась домой после спасительной операции в Москве

10:57, 07 мар 2023

Радостные новости пришли от родных полугодовалой Арины Драгиной из деревни Кекен-Васильевка Миякинского района. 3 марта Арина вместе с мамой прилетела домой из московского Центра трансплантологии им. Шумакова, где ей провели пересадку печени.







Напомним, девочка родилась с редкой патологией органа, из-за чего у нее развился цирроз и желтуха. В Уфе врачи давали пару шансов из ста, что Арина выживет. Но произошло настоящее чудо: малышка пришла в себя, после чего ее отправили в Москву на пересадку органа. Донором выступила мама Арины.



К счастью, операция прошла успешно, и девочка очень быстро начала восстанавливаться. Сейчас Арина с мамой приехала домой, где ее очень ждут старшие братья и сестры. Но впереди еще предстоит долгий путь борьбы за здоровье.





- Арина прилетела с мамой и папой домой, все хорошо у них. Говорят врачи - не боги, но в данной истории московские специалисты оказались профессионалами своего дела. Их призвание - спасать жизни маленьких ангелочков, - рассказывает тетя Арины Наталья. – В Москве на ними закреплен куратор, который строго будет отслеживать все назначение и лечение здесь в Башкирии.

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Фото: соцсети