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В Башкирии простились с участником СВО, погибшим в свой день рождения

В Башкирии простились с участником СВО, погибшим в свой день рождения

16:00, 07 мар 2023

В Белорецке в последний путь проводили Данила Даутова, погибшего во время специальной военной операции. Он погиб в свой день рождения 10 февраля.



По словам мэра города Андрея Иванюты, Данил Даутов родился в деревне Габдиново Абзелиловского района. Учился в школе-интернате в Белорецке, а после ее окончания поступил в Башкирский государственный университет по специальности "юриспруденция". С 1999 года работал следователем в прокуратуре.

В 2021 году Даутов переехал в Московскую область и в августе 2022 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил в звании старшего лейтенанта и был командиром танкового взвода. Данил Даутов погиб в возрасте 46 лет.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Андрея Иванюты
Теги: Белорецк Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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