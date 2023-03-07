В Башкирии простились с участником СВО, погибшим в свой день рождения
16:00, 07 мар 2023
В Белорецке в последний путь проводили Данила Даутова, погибшего во время специальной военной операции. Он погиб в свой день рождения 10 февраля.
По словам мэра города Андрея Иванюты, Данил Даутов родился в деревне Габдиново Абзелиловского района. Учился в школе-интернате в Белорецке, а после ее окончания поступил в Башкирский государственный университет по специальности "юриспруденция". С 1999 года работал следователем в прокуратуре.
В 2021 году Даутов переехал в Московскую область и в августе 2022 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил в звании старшего лейтенанта и был командиром танкового взвода. Данил Даутов погиб в возрасте 46 лет.