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Матерям погибших в СВО жителей Башкирии подарили мультиварки

Матерям погибших в СВО жителей Башкирии подарили мультиварки

19:43, 07 мар 2023

В Уфе матерям погибших в ходе спецоперации жителей Башкирии вручили медали и мультиварки. Они стали победительницами всероссийского конкурса «Женщина — мать нации».



В том числе награду и подарок получила Фарида Хусаинова из Татышлинского района, мать погибшего в СВО солдата Фаниса, которого прозвали Безбашенным. Также медаль и мультиварку получили Роза Насибуллина из Янаульского района (ее сын — Игорь Насибуллин), Алина Серафимова из Уфы (мать Максима Серафимова) и Айгуль Шакирова из Абзелиловского района (ее сын — Тамерлан Ильгамов). Их сыновьям ранее было присвоено звание Героя России посмертно.


— Стоит проводить такие мероприятия, чтобы выделять наших женщин, что они у нас есть, что они красивые, молодые. Звание «Мать Героя» я получила за своего сына, который удостоился звания Героя России посмертно, отдав свою жизнь за наше светлое будущее, — процитировали Розу Насибуллину в пресс-службе партии «Единая Россия».

Напомним, Фанис Хусаинов прославился после интервью, в котором заявил, что их «матери родили, не чтобы дома лежать». Он также отличился во время службы. Солдат угнал у противника БТР и вывез на нем раненого командира. Однако, к несчастью, в январе стало известно о его гибели.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: спецоперация
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