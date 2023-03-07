8 марта 2023 года в Башкирии ожидаются перепады температуры с -18 до 0 градусов
22:41, 07 мар 2023
В среду, 8 марта, в Международный женский день, в Башкортостане прогнозируется повышение температуры от -18 до 0 градусов Цельсия. Об этом сообщили метеорологи республиканского гидрометцентра.
В ночное время местами по РБ пройдут осадки в виде снега, а в дневное время выпадет мокрый снег. Ветер западных направлений, с переходом на южный, днем вероятны порывы до сильного.
Ночью температура воздуха опустится до -8, -13° (при прояснении -18°). После восхода солнца термометры покажут 0, -5°.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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