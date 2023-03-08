В Башкирии 9 марта 2023 года объявлено штормовое предупреждение

23:47, 08 мар 2023

Погода в Башкортостане в четверг, 9 марта, преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявлено штормовое предупреждение.



По данным метеорологов, сегодня в Башкортостане прогнозируется резкое ухудшение погоды - гололед, мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с. Жителей просят не покидать свои дома во время аномальной погоды.



Температура воздуха в Уфе в ночное время составит 0 градусов. В дневное время, согласно прогнозу, ожидается до +1 градуса тепла и дождь со снегом.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.



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