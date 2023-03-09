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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Кузьминым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Александром Кузьминым

09:14, 09 мар 2023

Александр Кузьмин из Бижбулякского района Башкирии погиб во время специальной военной операции

Пресс-служба администрации муниципалитета сообщает в социальной сети, что траурная церемония прощания с Александром Кузьминым пройдет в четверг, 9 марта, в 11:45 возле сельского Дома культуры в селе Малый Седяк Бижбулякского района Башкирии.



Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе специальной военной операции погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Ильнур Хисамутдинов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Артур Зарипов.

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Фото: соцсети
Теги: Бижбулякский район спецоперация Погибшие на Украине
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