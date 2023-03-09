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В Башкирии простятся с погибшим в СВО Загиром Умербаевым

В Башкирии простятся с погибшим в СВО Загиром Умербаевым

10:42, 09 мар 2023

9 марта в населенном пункте Верхнеиткулово Ишимбайского района Башкирии состоится прощание с Загиром Умербаевым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает районная администрация.

"Печальная весть пришла в наше село. Во время спецоперации погиб один из самых умных, воспитанных, трудолюбивых и старательных ребят - Загир Умербаев. Спи спокойно, пусть твоя душа будет в раю. Пусть Бог даст силы родным и близким вынести это большое горе", - написала знакомая семьи.



Уточняется, что церемония похорон состоится в 13:00 в местном ДК.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбае простились с погибшим в СВО 22-летним Борисом Девяткиным 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район спецоперация Погибшие на Украине
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