В Башкирии простятся с погибшим в СВО Загиром Умербаевым
10:42, 09 мар 2023
9 марта в населенном пункте Верхнеиткулово Ишимбайского района Башкирии состоится прощание с Загиром Умербаевым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает районная администрация.
"Печальная весть пришла в наше село. Во время спецоперации погиб один из самых умных, воспитанных, трудолюбивых и старательных ребят - Загир Умербаев. Спи спокойно, пусть твоя душа будет в раю. Пусть Бог даст силы родным и близким вынести это большое горе", - написала знакомая семьи.
Уточняется, что церемония похорон состоится в 13:00 в местном ДК.