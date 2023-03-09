Жители Башкирии шокированы гибелью на СВО 34-летнего Андрея Борщина

11:45, 09 мар 2023

Жители Ишимбайского района Башкирии потрясены гибелью 34-летнего участника СВО Андрея Борщина. Они пишут об этом в соцсетях.



Муниципалитет объявит о месте и времени похорон военнослужащего позже. Мужчина был среди тех, кого мобилизовали 27 сентября 2022 года.







«Андрюшка, царствия тебе небесного, мягких облачков, к сожалению большому. Очень хороший человек был. Сил, терпения всем твоим родным и близким», - прокомментировала Светлана Бровкова.



«Соболезнования родным. Царствие небесное», - оставила запись Ирина Маркелова.





«Как молоды мы были», – процитировала песню Александра Градского жительница Галина Сергеева.



«Вместе учились в одном классе . Помню, был спокойным, примерным парнем. Очень тяжело принять эту мысль, что его больше нет.… Соболезную… Сил родным», – призналась Альбина Каримова.



«Слава герою! Соболезнования родным и близким», – отметила Гузалия Бардовская.

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Фото: соцсети