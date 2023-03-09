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В Башкирии простились с 28-летним вагнеровцем Артемием Петровым

В Башкирии простились с 28-летним вагнеровцем Артемием Петровым

14:34, 09 мар 2023

В четверг, 9 марта, в Башкортостане прошла церемония прощания с 28-летним Артемием Петровым. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин. Боец отправился на спецоперацию добровольцем в составе ЧВК "Вагнер".



"Артемий очень любил свою мать, сестер и брата. Он любил жизнь. Конечно, трудно принять тот факт, когда жизнь человека обрывается в самом расцвете. Скорбно, что мы теряем парней, больно семье, всем родным. Никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери близкого человека», – написал Дамир Мустафин.


Артемий Петров окончил восьмилетнюю школу в Кайраклы. Молодой человек легко находил общий язык со своими сверстниками. Уроженец Башкортостана увлекался спортом: участвовал в лыжных гонках и легкоатлетических соревнованиях. Артемий является обладателем почетных грамот и кубков.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: социальные сети Дамира Мустафина
Теги: Альшеевский район спецоперация Погибшие на Украине
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