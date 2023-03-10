В Башкирии простились с погибшим в СВО лейтенантом Айдаром Валинуровым

09:58, 10 мар 2023

В Бирском районе Башкирии 9 марта простились с 39-летним сержантом Айдаром Валинуровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.



Валинуров родился 18 июня 1983 года в деревне Норкина Балтачевского района. В 2000 году окончил 11 классов школы в бирском селе Николаевка.







– За время учебы проявил себя прилежным и старательным учеником, исполнительным, трудолюбивым, самостоятельным. Был активным участником общественной и спортивной жизни школы. Занимался танцами, в составе ансамбля ездил в Испанию на конкурс. Был членом профкома, – рассказали представители власти Бирского района.



После окончания школы Айдар поступил в Бирскую Государственную социально-педагогическую академию. На третьем курсе он перевелся на заочную форму обучения, и с 1 сентября 2003 года работал учителем истории в той же школе, из которой выпустился. Он также возглавлял военно-патриотический кружок.





В 2005 году Валинуров окончил академию, став дипломированным учителем истории. Спустя три года он уехал в город Псков, чтобы поступить на военную службу по контракту в ВДВ. Звание лейтенанта получил за заслуги в войсковой части. Погиб военнослужащий 24 февраля текущего года при выполнении задач СВО.

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Фото: vk.com // Администрация Бирского района