На СВО погиб 42-летний поисковик Ильдар Каримов из Башкирии

20:56, 10 мар 2023

Погиб участник спецоперации на Украине 42-летний уроженец Башкортостана Ильдар Каримов. Об этом сообщило сообщество «Поисковый отряд имени Султанова» в соцсетях.







Военнослужащий был смертельно ранен 4 марта. Знакомые охарактеризовали его как "настоящего русского патриота". Не говорится, из какого населенного пункта он был родом.



В социальных сетях друзья Ильдара Каримова оставляют личные воспоминания и выражают сожаление, что жизнь мужчины оборвалась так рано.



«Эх… Ильдар… В это не верится… Мы надеялись, что это неправда, что ты всё-таки жив… Какой ты был скромный, интеллигентный человечек… Спи спокойно. Соболезнования родным…», – написала Гульназ Султанова.





«Пусть земля будет пухом», – прокомментировала Айгуль Ахметзянова.



«Ильдар, как же так!», – не поверила трагической новости Айгуль Мадьярова.



«Нет слов выразить чувства скорби, спи спокойно, друг», – обратился Виталий Калимуллин.



«Пусть земля будет пухом, скорбим», – выразил соболезнования Александр Бойко.

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Фото: соцсети