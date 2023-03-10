На СВО погиб 42-летний поисковик Ильдар Каримов из Башкирии
20:56, 10 мар 2023
Погиб участник спецоперации на Украине 42-летний уроженец Башкортостана Ильдар Каримов. Об этом сообщило сообщество «Поисковый отряд имени Султанова» в соцсетях.
Военнослужащий был смертельно ранен 4 марта. Знакомые охарактеризовали его как "настоящего русского патриота". Не говорится, из какого населенного пункта он был родом.
В социальных сетях друзья Ильдара Каримова оставляют личные воспоминания и выражают сожаление, что жизнь мужчины оборвалась так рано.
«Эх… Ильдар… В это не верится… Мы надеялись, что это неправда, что ты всё-таки жив… Какой ты был скромный, интеллигентный человечек… Спи спокойно. Соболезнования родным…», – написала Гульназ Султанова.
«Пусть земля будет пухом», – прокомментировала Айгуль Ахметзянова.
«Ильдар, как же так!», – не поверила трагической новости Айгуль Мадьярова.
«Нет слов выразить чувства скорби, спи спокойно, друг», – обратился Виталий Калимуллин.
«Пусть земля будет пухом, скорбим», – выразил соболезнования Александр Бойко.