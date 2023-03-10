Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

На СВО погиб 42-летний поисковик Ильдар Каримов из Башкирии

На СВО погиб 42-летний поисковик Ильдар Каримов из Башкирии

20:56, 10 мар 2023

Погиб участник спецоперации на Украине 42-летний уроженец Башкортостана Ильдар Каримов. Об этом сообщило сообщество «Поисковый отряд имени Султанова» в соцсетях.



Военнослужащий был смертельно ранен 4 марта. Знакомые охарактеризовали его как "настоящего русского патриота". Не говорится, из какого населенного пункта он был родом.

В социальных сетях друзья Ильдара Каримова оставляют личные воспоминания и выражают сожаление, что жизнь мужчины оборвалась так рано.

«Эх… Ильдар… В это не верится… Мы надеялись, что это неправда, что ты всё-таки жив… Какой ты был скромный, интеллигентный человечек… Спи спокойно. Соболезнования родным…», – написала Гульназ Султанова.


«Пусть земля будет пухом», – прокомментировала Айгуль Ахметзянова.

«Ильдар, как же так!», – не поверила трагической новости Айгуль Мадьярова.

«Нет слов выразить чувства скорби, спи спокойно, друг», – обратился Виталий Калимуллин.

«Пусть земля будет пухом, скорбим», – выразил соболезнования Александр Бойко.

Читайте также:

В Башкирии простились с погибшим в СВО лейтенантом Айдаром Валинуровым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В ходе спецоперации погиб рядовой из Башкирии Радис Сайфуллин
Общество в Башкирии
В ходе спецоперации погиб рядовой из Башкирии Радис Сайфуллин
Уроженец Кигинского района района Башкирии Ильдар Габидуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Кигинского района района Башкирии Ильдар Габидуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Курманалин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Курманалин
Во время специальной военной операции погиб Марсель Кадырбаков из Башкирии
Общество в Башкирии
Во время специальной военной операции погиб Марсель Кадырбаков из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: