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В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на 11 и 12 марта 2023 года

В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на 11 и 12 марта 2023 года

22:53, 10 мар 2023

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие пару дней.



В ночь на 11 марта будет облачно. Выпадут осадки в виде кратковременных дождей, переходящие в снег, местами до умеренных. На части территории республики возможна гололедица, налипание снега на проводах и деревьях, снежный накат. В дневное время в основном облачно, местами выпадет мокрый снег. Ветер умеренный юго-западных направлений, переходящий в северо-восточный, ночью – порывистый северо-восточный. Температура воздуха составит -3 градуса ночью и +2 градуса днем.


Двенадцатого марта будет без существенных осадков. Ожидается северо-восточный ветер с переходом на южный, умеренный, днем с порывами. Температура воздуха в ночное время составит -7, -12 градусов, в отдельных районах до -17 градусов, днем температура повысится до -2, +3 градусов.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

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Источник: sterlegrad.ru
Теги: погода
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