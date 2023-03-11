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Во время СВО погиб 25-летний уроженец Башкирии Мирхат Санагатов

Во время СВО погиб 25-летний уроженец Башкирии Мирхат Санагатов

23:08, 11 мар 2023

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил трагическую новость о гибели 25-летнего уроженца Башкирии. Мирхат Санагатов погиб 19 февраля во время СВО на Украине.



По словам Иванюты, Мирхата похоронили 9 марта на кладбище «Аякс» во Владивостоке по традициям морского флота, где он служил с 2018 года, и где живет его семья.

– В его родном Белорецке, где он родился, вырос, где живут его близкие и друзья, всегда будут чтить память о нем. Двоюродная сестра рассказывает, что в детстве Мирхат был озорным и весёлым мальчишкой. Умел находить со всеми общий язык: выслушать, поддержать, помочь, – отметил Иванюта.


Бабушка воина вспоминает, что Мирхат с малого возраста кого-нибудь защищал, был порядочным, умным, увлекался спортом.

Мирхат, отметил Андрей Иванюта, рос настоящим мужчиной и был награжден медалью «За участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе» и Гергиевским Крестом IV cтепени. За проявленное мужество Сунагатова наградил орденом Мужества посмертно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Андрей Иванюта
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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