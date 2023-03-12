В Башкирии в ближайшие несколько дней потеплеет до +8 градусов

10:07, 12 мар 2023

В Башкортостан придет потепление до +8 градусов по Цельсию. Метеорологи Башгидромета дали подробный прогноз погоды.







По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье, 12 марта, осадков не прогнозируется. Местами на автодорогах образуется гололедица. Ночные температуры опустятся до -13 °C, а местами до -18 °C. В дневное время воздух прогреется до +5 °C.



В понедельник, 13 марта, дневные температуры будут еще выше и составят +8 градусов. Ночные температуры прогнозируются от -3 до +2 градусов, днем местами возможны осадки в виде дождя.





Более прохладная погода ожидается во вторник, 14 марта. Днем температура воздуха составит +2 градуса. Ночные температуры ожидаются в пределах от 0 до -5 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.





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