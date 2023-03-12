Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В понедельник 13 марта 2023 года Башкирию накроет аномальный шторм

В понедельник 13 марта 2023 года Башкирию накроет аномальный шторм

14:48, 12 мар 2023

В понедельник, 13 марта, на Башкортостан обрушится аномальный шторм. В связи с резким ухудшением погоды в регионе объявили штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, завтра в Башкортостане ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. Также вероятны кратковременный дождь со снегом и гололедица на дорогах. Жителей республики призывают проявлять осторожность и следовать правилам безопасности.



Ожидается, что за ночь температура в Башкортостане опустится до 3 градусов ниже нуля. В дневное время ожидается оттепель до плюс 8 градусов. В Уфе температура поднимется до 7 градусов по Цельсию.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 6 июня 2022 года: град, грозы, усиление ветра
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 июня 2022 года: град, грозы, усиление ветра
В Башкирии 9 марта 2023 года объявлено штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
В Башкирии 9 марта 2023 года объявлено штормовое предупреждение
Погода в Башкирии 5 июня 2022 года: ливни и грозы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 5 июня 2022 года: ливни и грозы
Погода в Башкирии 7 июня 2022 года: в республике объявили штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 7 июня 2022 года: в республике объявили штормовое предупреждение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: