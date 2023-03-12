В понедельник 13 марта 2023 года Башкирию накроет аномальный шторм

14:48, 12 мар 2023

В понедельник, 13 марта, на Башкортостан обрушится аномальный шторм. В связи с резким ухудшением погоды в регионе объявили штормовое предупреждение.



По данным метеорологов, завтра в Башкортостане ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. Также вероятны кратковременный дождь со снегом и гололедица на дорогах. Жителей республики призывают проявлять осторожность и следовать правилам безопасности.







Ожидается, что за ночь температура в Башкортостане опустится до 3 градусов ниже нуля. В дневное время ожидается оттепель до плюс 8 градусов. В Уфе температура поднимется до 7 градусов по Цельсию.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.





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