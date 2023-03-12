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Ушёл из жизни экс-кандидат в президенты Башкирии

Ушёл из жизни экс-кандидат в президенты Башкирии

16:08, 12 мар 2023

В воскресенье, 12 марта, из-за затянувшейся болезни скончался Хасан Идиятуллин, депутат, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Иглинском районе Башкирии. Коллеги сообщили, что ему было 66 лет.



Хасан Идиятуллин, кроме большой любви к лошадям, был известен своими оппозиционными взглядами во время правления первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова, который скончался в январе 2023 года.

Идиятуллин баллотировался на пост президента Башкортостана в 2003 году и принимал участие в депутатских выборах районного совета. Однажды, в день выборов, на его ферме вспыхнул пожар, в результате которого погибли скакуны элитной породы.


Коллеги и те, кто хорошо был знаком с Хасаном Идиятуллиным, характеризуют его как человека сильного духом и наделенного чувством справедливости. По словам члена СПЧ Файрузы Латыповой, Хон был настоящим борцом.

- Он любил животных, особенно лошадей, - говорит Файруза Латыпова, - Всегда рассказывал о том, как как их лечил. А его сабантуи всегда были самыми лучшими. Все свои мероприятия проводил за свои деньги. Очень жаль, что так рано ушел.

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Источник: www.sobkor02.ru
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