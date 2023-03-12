В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО Вадимом Разномасцевым

21:11, 12 мар 2023

Пресс-служба администрации Кугарчинского района в соцсетях сообщает, что в воскресенье, 12 марта, в последний путь проводили погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО Вадима Викторовича Разномасцева.







Вадим Викторович родился 4 мая 1992 года в деревне Газиз Кугарчинского района. В 2007 году окончил школу имени Бекетова В.С. деревни Воскресенское. После поступил в Профессиональный лицей №90 на специальность «мастер сельскохозяйственного производства» (в настоящее время филиал Мелеузовского многопрофильного колледжа села Мраково). Срочную службу проходил с 2011 по 2012 годы. С мая 2022 года принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер».





«Вадим навсегда остался верен присяге достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость нашей страны. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная память и вечная Слава нашему Герою Вадиму Разномасцеву!», - написали в администрации.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети