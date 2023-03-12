Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО Вадимом Разномасцевым

В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО Вадимом Разномасцевым

21:11, 12 мар 2023

Пресс-служба администрации Кугарчинского района в соцсетях сообщает, что в воскресенье, 12 марта, в последний путь проводили погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО Вадима Викторовича Разномасцева.



Вадим Викторович родился 4 мая 1992 года в деревне Газиз Кугарчинского района. В 2007 году окончил школу имени Бекетова В.С. деревни Воскресенское. После поступил в Профессиональный лицей №90 на специальность «мастер сельскохозяйственного производства» (в настоящее время филиал Мелеузовского многопрофильного колледжа села Мраково). Срочную службу проходил с 2011 по 2012 годы. С мая 2022 года принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер».


«Вадим навсегда остался верен присяге достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость нашей страны. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная память и вечная Слава нашему Герою Вадиму Разномасцеву!», - написали в администрации.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Читайте также:

В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Русланом Харисовым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: соцсети
Теги: Кугарчинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хисматуллин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хисматуллин
Уроженец Аскинского района Башкирии Флюр Рахматуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Аскинского района Башкирии Флюр Рахматуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Благоварского района Башкирии Динар Ишбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Благоварского района Башкирии Динар Ишбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине
В ходе СВО погиб житель Стерлитамака Олег Мавлянов
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб житель Стерлитамака Олег Мавлянов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: