В ходе СВО погиб отец троих дочек из Башкирии Рамиль Баязитов

11:42, 13 мар 2023

В ходе СВО погиб боец батальона имени Шаймуратова Рамиль Баязитов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.







По словам главы, уроженец деревни Биккулово в июле 2022 года подписал контракт в составе башкирского батальона. Это решение он принял самостоятельно, посчитав, что его знания и умения особенно необходимы в зоне СВО. Нафиков отмечает, что мужчина был уже состоявшимся человеком, со своими твердыми убеждениями и принципами.





«Слово мужика – закон. И это не обсуждается», - передает слова Рамиля Баязитова чиновник, которые тот сказал родным.



Глава администрации района отмечает, что вместе с супругой Рамиль Баязитов дал жизнь трем дочерям, которым мечтал дать высшее образование, побывать на их выпускных.

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Фото: соцсети