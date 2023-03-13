Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В ходе СВО погиб отец троих дочек из Башкирии Рамиль Баязитов

В ходе СВО погиб отец троих дочек из Башкирии Рамиль Баязитов

11:42, 13 мар 2023

В ходе СВО погиб боец батальона имени Шаймуратова Рамиль Баязитов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.



По словам главы, уроженец деревни Биккулово в июле 2022 года подписал контракт в составе башкирского батальона. Это решение он принял самостоятельно, посчитав, что его знания и умения особенно необходимы в зоне СВО. Нафиков отмечает, что мужчина был уже состоявшимся человеком, со своими твердыми убеждениями и принципами.


«Слово мужика – закон. И это не обсуждается», - передает слова Рамиля Баязитова чиновник, которые тот сказал родным.

Глава администрации района отмечает, что вместе с супругой Рамиль Баязитов дал жизнь трем дочерям, которым мечтал дать высшее образование, побывать на их выпускных.

Читайте также:

В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО Дамиром Ямангуловым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В ходе СВО погиб «шаймуратовец» из Башкирии Руслан Каримов
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб «шаймуратовец» из Башкирии Руслан Каримов
В ходе СВО погиб житель Зианчуринского района Башкирии Рамиль Тулебаев
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб житель Зианчуринского района Башкирии Рамиль Тулебаев
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кумертау Вадим Нугуманов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кумертау Вадим Нугуманов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: