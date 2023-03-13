В ходе СВО погиб отец троих дочек из Башкирии Рамиль Баязитов
11:42, 13 мар 2023
В ходе СВО погиб боец батальона имени Шаймуратова Рамиль Баязитов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.
По словам главы, уроженец деревни Биккулово в июле 2022 года подписал контракт в составе башкирского батальона. Это решение он принял самостоятельно, посчитав, что его знания и умения особенно необходимы в зоне СВО. Нафиков отмечает, что мужчина был уже состоявшимся человеком, со своими твердыми убеждениями и принципами.
«Слово мужика – закон. И это не обсуждается», - передает слова Рамиля Баязитова чиновник, которые тот сказал родным.
Глава администрации района отмечает, что вместе с супругой Рамиль Баязитов дал жизнь трем дочерям, которым мечтал дать высшее образование, побывать на их выпускных.