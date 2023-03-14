В Башкирии 14 марта 2023 года температура опустится до -13 градусов

08:34, 14 мар 2023

Метеорологи Башгидромета рассказали о погоде в регионе в ближайшие 2 дня.



Во вторник, 14 марта, местами возможна гололедица, на проводах и деревьях налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы и накаты. В южных районах в течение дня возможен небольшой мокрый снег. Будет дуть умеренный западный ветер, местами до сильного. Температура воздуха днем составит -3...+2 градуса.







В среду, 15 марта, осадков не прогнозируется. На дорогах гололедица. Ветер умеренный юго-западных, западных направлений, местами порывы до сильного. Температура воздуха в ночное время составит -3...-8 градусов, при прояснениях до -13, в дневное время -1...+4 градуса.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.





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