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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Эдуардом Сафиным

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Эдуардом Сафиным

09:14, 14 мар 2023

В понедельник, 13 марта, в Иглинском районе Башкортостана был похоронен Эдуард Сафин, погибший в ходе СВО. Церемония прощания прошла в населенном пункте Майское, сообщает пресс-служба муниципалитета.



По данным местного издания "Иглинские вести", Сафину исполнилось 27 лет. Он родился 16 марта 1995 года в Уфе. Девять классов школы он окончил в селе Майском. Затем поступил в профессиональный лицей № 13 на специальность "мастер общественных работ". В 2014-2015 годах Эдуард прошел срочную службу в российской армии.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции: младшим сержантом Рифом Закировым и рядовым Сергеем Заянчуковским. Об этом в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Администрация Иглинского района РБ
Теги: Иглинский район спецоперация Погибшие на Украине
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