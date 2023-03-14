В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Эдуардом Сафиным

09:14, 14 мар 2023

В понедельник, 13 марта, в Иглинском районе Башкортостана был похоронен Эдуард Сафин, погибший в ходе СВО. Церемония прощания прошла в населенном пункте Майское, сообщает пресс-служба муниципалитета.







По данным местного издания "Иглинские вести", Сафину исполнилось 27 лет. Он родился 16 марта 1995 года в Уфе. Девять классов школы он окончил в селе Майском. Затем поступил в профессиональный лицей № 13 на специальность "мастер общественных работ". В 2014-2015 годах Эдуард прошел срочную службу в российской армии.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции: младшим сержантом Рифом Закировым и рядовым Сергеем Заянчуковским. Об этом в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Администрация Иглинского района РБ