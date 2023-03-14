В Башкирии простились с погибшим в СВО 30-летним рядовым Салаватом Шагалиным

11:14, 14 мар 2023

В Белорецком районе Башкортостана состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Салаватом Шагалиным. Об этом в соцсетях сообщил глава районной администрации Андрей Иванюта.







Молодой человек появился на свет в 1993 году в населенном пункте Отнурок в многодетной семье, был единственным мальчиком среди 4 сестер. Окончив девять классов Нурской школы, он получил профессию плотника. Службу проходил в ВДВ.





Сослуживцы вспоминают Шагалина как доброго, веселого, ответственного и серьезного парня. Он погиб 5 марта. Его посмертно наградили орденом Мужества.



- Наши искренние соболезнования его родным и близким. Нет слов, чтобы облегчить боль от потери сына, друга, товарища. Мы поддержим родных Салавата", - говорится в сообщении главы Белорецкой районной администрации Андрея Иванюты.

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Фото: vk.com/ivaniutaandrei