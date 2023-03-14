В Башкирии 15 марта 2023 года резко похолодает
22:57, 14 мар 2023
Погода в Башкортостане существенно изменится. Прогноз на среду, 15 марта, озвучили метеорологи Башгидромета.
По данным специалистов республиканской метеослужбы, в середине недели в некоторых районах прогнозируется небольшой мокрый снег, ночью и утром на дорогах гололедица.
Температура воздуха в ночное время составит -3, -8 градусов, во время прояснений столбик термометра опустится до -10, -15 градусов. В дневное время будет теплее от -1, до +4 градусов.
Ветер ожидается юго-западных и южных направлений, по северу региона- сильный.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
Источник:
i-gazeta.com
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