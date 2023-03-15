Под Уфой сотрудники ГИБДД помогли спешившей в роддом роженице

10:27, 15 мар 2023

В Уфимском районе сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине, которая спешила в роддом. Об инциденте сообщил руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов в своем Telegram-канале.







Офицеры Вячеслав Яшкин и Артур Султангареев дежурили между населенными пунктами Федоровка и Карпово. В нескольких метрах от их патрульного автомобиля на высокой скорости пронеслась иномарка с пробитой шиной. Полицейские приняли решение предупредить водителя о неисправности.





Водитель и его жена направлялись в роддом, у роженицы уже начались схватки. Пересадив женщину в свою машину, инспекторы довезли ее до больницы и передали врачам.



- В ходе телефонного разговора с патрульными супруг беременной женщины рассказал, что у него отсутствует запасное колесо, но подъехал сосед и помог ему. Позже женщина поделилась в соцсетях, что и с ней, и с ребенком все в порядке", - говорится в публикации начальника ГИБДД республики.

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Фото: скриншот видео