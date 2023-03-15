Из-за непогоды в Башкирии отменили 5 автобусных рейсов

11:21, 15 мар 2023

В Башкортостане в течение дня из-за непогоды было отменено 5 автобусных рейсов. Информацию об этом передали в пресс-службе республиканского Минтранса.



По данным министерства, из-за выпавших осадков в виде дождя, снега и образования гололеда были приостановлены рейсы по следующим маршрутам: Учалы-Челябинск, Учалы-Мулдашево, Стерлитамак-Янгискаин (2 рейса) и Сибай-Ишмухаметово. Помимо этого отменили один авиарейс, сообщает Министерство транспорта.



На очистку дорог было направлено 1005 единиц техники: 149 работают сейчас на федеральных дорогах, 587 - на региональных и 269 - в Уфе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram