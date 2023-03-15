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Из-за непогоды в Башкирии отменили 5 автобусных рейсов

Из-за непогоды в Башкирии отменили 5 автобусных рейсов

11:21, 15 мар 2023

В Башкортостане в течение дня из-за непогоды было отменено 5 автобусных рейсов. Информацию об этом передали в пресс-службе республиканского Минтранса.

По данным министерства, из-за выпавших осадков в виде дождя, снега и образования гололеда были приостановлены рейсы по следующим маршрутам: Учалы-Челябинск, Учалы-Мулдашево, Стерлитамак-Янгискаин (2  рейса) и Сибай-Ишмухаметово. Помимо этого отменили один авиарейс, сообщает Министерство транспорта.

На очистку дорог было направлено 1005 единиц техники: 149 работают сейчас на федеральных дорогах, 587 - на региональных и 269 - в Уфе.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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