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В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом батальона Достовалова Данилом Шарифуллиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом батальона Достовалова Данилом Шарифуллиным

14:39, 15 мар 2023

В среду, 15 марта, в городе Нефтекамск состоялась церемония похорон Данила Шарифуллина, погибшего в ходе СВО. Информацию об этом распространила пресс-служба городской администрации.



Данил Илдарович родился 5 ноября 1982 года в Нефтекамске. Учился в средних школах № 13 и 14, в 1999 году окончил школу населенного пункта Прогресс в Янаульском районе. Отслужил срочную службу в рядах ВС РФ в должности оператора малой дальности. В 2014 году получил высшее образование в Камском институте гуманитарных наук и инженерных технологий. Трудился вначале начальником снабжения на городском предприятии, а затем работал вахтовым методом.


В 2022 году Шарифуллин заключил полугодовой контракт с Минобороны и служил в рядах добровольческого батальона им. Александра Достовалова. Ранее он принимал участие в боевых действиях на территории ЛДНР.

Данил Шарифуллин погиб 3 марта. Его посмертно наградили орденом Мужества. На церемонии прощания этот орден был передан его жене.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/neftcity_adm
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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