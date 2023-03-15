В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом батальона Достовалова Данилом Шарифуллиным

14:39, 15 мар 2023

В среду, 15 марта, в городе Нефтекамск состоялась церемония похорон Данила Шарифуллина, погибшего в ходе СВО. Информацию об этом распространила пресс-служба городской администрации.







Данил Илдарович родился 5 ноября 1982 года в Нефтекамске. Учился в средних школах № 13 и 14, в 1999 году окончил школу населенного пункта Прогресс в Янаульском районе. Отслужил срочную службу в рядах ВС РФ в должности оператора малой дальности. В 2014 году получил высшее образование в Камском институте гуманитарных наук и инженерных технологий. Трудился вначале начальником снабжения на городском предприятии, а затем работал вахтовым методом.





В 2022 году Шарифуллин заключил полугодовой контракт с Минобороны и служил в рядах добровольческого батальона им. Александра Достовалова. Ранее он принимал участие в боевых действиях на территории ЛДНР.



Данил Шарифуллин погиб 3 марта. Его посмертно наградили орденом Мужества. На церемонии прощания этот орден был передан его жене.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com/neftcity_adm