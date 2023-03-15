В Башкирии простились с «вагнеровцем» Русланом Шараповым, погибшим в ходе СВО
14:46, 15 мар 2023
В среду, 15 марта, в городе Сибай прошла церемония похорон Руслана Шарапова, бойца ЧВК "Вагнер". Информацию об этом сообщили в городской администрации.
Родился Руслан Шарапов 8 августа 1981 года в Давлекановском районе Башкортостана. Являлся ветераном боевых действий, участвовал во второй чеченской кампании. Солдат погиб 25 февраля 2023 года.
«Руслан – Герой! Был, есть. И будет. Как бы его не хоронили, все знают, какой он человек. Мягких облачков, вечная память. И мы с вами знаем за кого он погиб. За свою Родину, за нас с вами», – написала Зульфия Байзигитова – Фатхуллина.
«Наш Защитник! Наш Герой! Низкий тебе поклон. Ты вечно будешь в наших сердцах. Мы тебя любим и помним» , – оставила запись Гульнара Глазкова.
«Соболезнуем т.Алсу! Крепитесь! Держись, сил вам и терпения, ваш сын был героем, царствие небесное, мягких облачков», – прокомментировала Лариса Байназарова.
«Царство небесное Руслан. А вам терпения т. Алсу, Гузель, Гульнара и всем близким родственникам. Примите искренние соболезнования. Очень жаль Руслана. Был хорошим человеком. Всегда останется в нашей памяти», – выразил соболезнование Александр Байназаров.
«Руслан… хороший был человек, добрый, отзывчивый! Царствие небесного», – отметила Регина Мурапталова.
Также оставила комментарий под постом с трагическим известием дочь Руслана Шарапова Камилла. Она написала: «Папочка…». Пользователи поддерживают ее и оставляют комментарии «крепись, солнышко».
Читайте также:В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом батальона Достовалова Данилом Шарифуллиным