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В Башкирии простились с «вагнеровцем» Русланом Шараповым, погибшим в ходе СВО

В Башкирии простились с «вагнеровцем» Русланом Шараповым, погибшим в ходе СВО

14:46, 15 мар 2023

В среду, 15 марта, в городе Сибай прошла церемония похорон Руслана Шарапова, бойца ЧВК "Вагнер". Информацию об этом сообщили в городской администрации.

Родился Руслан Шарапов 8 августа 1981 года в Давлекановском районе Башкортостана. Являлся ветераном боевых действий, участвовал во второй чеченской кампании. Солдат погиб 25 февраля 2023 года.



«Руслан – Герой! Был, есть. И будет. Как бы его не хоронили, все знают, какой он человек. Мягких облачков, вечная память. И мы с вами знаем за кого он погиб. За свою Родину, за нас с вами», – написала Зульфия Байзигитова – Фатхуллина.

«Наш Защитник! Наш Герой! Низкий тебе поклон. Ты вечно будешь в наших сердцах. Мы тебя любим и помним» , – оставила запись Гульнара Глазкова.

«Соболезнуем т.Алсу! Крепитесь! Держись, сил вам и терпения, ваш сын был героем, царствие небесное, мягких облачков», – прокомментировала Лариса Байназарова.

«Царство небесное Руслан. А вам терпения т. Алсу, Гузель, Гульнара и всем близким родственникам. Примите искренние соболезнования. Очень жаль Руслана. Был хорошим человеком. Всегда останется в нашей памяти», – выразил соболезнование Александр Байназаров.


«Руслан… хороший был человек, добрый, отзывчивый! Царствие небесного», – отметила Регина Мурапталова.

Также оставила комментарий под постом с трагическим известием дочь Руслана Шарапова Камилла. Она написала: «Папочка…». Пользователи поддерживают ее и оставляют комментарии «крепись, солнышко».

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Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: Сибай спецоперация Погибшие на Украине
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