В Башкирии 16 марта 2023 года потеплеет до +11

08:37, 16 мар 2023

В Башкортостане в горных районах прогнозируется потепление до +11 градусов по Цельсию. О ближайших метеоусловиях рассказали региональные синоптики.



В четверг, 16 марта, осадков не ожидается. Дневная температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, в горных районах до +11 градусов. Подует ветер южных и юго-западных направлений, временами порывистый.



В пятницу, 17 марта, осадков также не будет. В дневное время по северо-западу республики прогнозируется небольшой мокрый снег. Ветер южных и юго-западных направлений, умеренный. Температура ночью составит -1...-6 градусов, днем +2...+7 градусов, в горных районах до +11 градусов.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.



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