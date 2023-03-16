В зоне СВО погиб житель Башкирии Андрей Борщин

11:42, 16 мар 2023

В Башкортостане в последний путь проводили младшего сержанта Андрея Борщина, погибшего в ходе спецоперации. На церемонии прощания в Ишимбайском районе республики присутствовали мать, жена и родственники военнослужащего.



О печальном известии рассказал руководитель администрации Ишимбайского района Азат Ишимгулов.







«Понимаю, что никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери, но от всего сердца выражаем маме и супруге Андрея Александровича слова благодарности. Память о нем никогда не угаснет в наших сердцах. Спи спокойно, Герой, и пусть земля будет тебе пухом», – обратился он к семье участника СВО. Земляки выражают соболезнования в социальных сетях. Пользователи благодарят его за проявленную храбрость и героизм в борьбе с нацистами.





«Спи спокойно, солдат! Пусть земля будет пухом! Низкий поклон !!!», – написала Лилия Узбекова.



«Соболезнования родным и близким, вечная память», – обратилась Анна Гайнанова.



«Семье терпения, пережить такую утрату. Герою вечная память!», – оставила запись Людмила Обухова.

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Фото: vk.com/id584931685