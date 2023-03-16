В Башкирии начали раздавать повестки в военкомат

15:31, 16 мар 2023

В 35 регионах России, включая Башкортостан, военкоматы начали вручать повестки и требуют явиться в военные комиссариаты для уточнения данных. Информацию об этом распространил правозащитник Павел Чиков. Он утверждает, что это может потребоваться, если гражданин не сообщил об изменении персональных данных.



В Кремле дали комментарий по поводу новой выдачи повесток в российские военкоматы. По словам пресс-секретаря президента, это "обычная практика". Дмитрий Песков отметил, что сотрудники должны "уточнить данные". Исходя из его заявления, "обсуждений об очередной волне частичной мобилизации не ведется".

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram