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В Башкирии начали раздавать повестки в военкомат

В Башкирии начали раздавать повестки в военкомат

15:31, 16 мар 2023

В 35 регионах России, включая Башкортостан, военкоматы начали вручать повестки и требуют явиться в военные комиссариаты для уточнения данных. Информацию об этом распространил правозащитник Павел Чиков. Он утверждает, что это может потребоваться, если гражданин не сообщил об изменении персональных данных.

В Кремле дали комментарий по поводу новой выдачи повесток в российские военкоматы. По словам пресс-секретаря президента, это "обычная практика". Дмитрий Песков отметил, что сотрудники должны "уточнить данные". Исходя из его заявления, "обсуждений об очередной волне частичной мобилизации не ведется".
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Источник: mybashkortostan.ru
Теги: военкомат
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