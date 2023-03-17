Жительница Башкирии, сына которой выбросила в окно соседка в роддоме, вновь ждет ребенка
11:02, 17 мар 2023
Жительница Башкортостана Виктория Иванова, ребенка которой соседка выбросила из окна в роддоме, снова забеременела. Информацию об этом передает издание "Стархит".
Будущая мама решила поделиться "замечательной новостью" со своими подписчиками, потому что "время пришло", написала она в социальных сетях. Свой пост женщина сопроводила фотографией, на которой она запечатлена с округлившимся животом.
Ужасное происшествие с Виктории Ивановой произошло в городе Стерлитамак в конце лета 2021 г. В роддоме соседка по палате выбросила из окна ее третьего новорожденного сына. Мальчику родители дали имя Володя. Родители очень тяжело переживали утрату.