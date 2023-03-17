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Жительница Башкирии, сына которой выбросила в окно соседка в роддоме, вновь ждет ребенка

Жительница Башкирии, сына которой выбросила в окно соседка в роддоме, вновь ждет ребенка

11:02, 17 мар 2023

Жительница Башкортостана Виктория Иванова, ребенка которой соседка выбросила из окна в роддоме, снова забеременела. Информацию об этом передает издание "Стархит".



Будущая мама решила поделиться "замечательной новостью" со своими подписчиками, потому что "время пришло", написала она в социальных сетях. Свой пост женщина сопроводила фотографией, на которой она запечатлена с округлившимся животом.

Ужасное происшествие с Виктории Ивановой произошло в городе Стерлитамак в конце лета 2021 г. В роддоме соседка по палате выбросила из окна ее третьего новорожденного сына. Мальчику родители дали имя Володя. Родители очень тяжело переживали утрату.


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Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район
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