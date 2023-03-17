В Башкирии простились с «вагнеровцем» Владимиром Гехтом, погибшим в ходе СВО

14:07, 17 мар 2023

Благоварский район Башкирии проводил в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Гехта, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Марат Юсупов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



«Он погиб солдатом и таким навсегда останется в нашей памяти и в истории Благоварского района», - сказал глава.







Владимир, по словам чиновника, родился 2 декабря 1976 года. Он получил профессию токаря в профессиональном училище в городе Асбест. После службы в Вооруженных силах РФ приехал в родную деревню Викторовка. Трудился механизатором в колхозе "Россия".



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уроженец Благоварского района Башкирии Динар Ишбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: администрация Благоварского района