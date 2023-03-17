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Погибшего вагнеровца из Башкирии по ошибке похоронили в другом регионе

Погибшего вагнеровца из Башкирии по ошибке похоронили в другом регионе

14:47, 17 мар 2023

В селе Кашкино Аскинского района Башкирии похоронят 52-летнего Фангата Вакказова, бойца ЧВК «Вагнер». Об этом изданию Уфа1 сообщила его дочь Регина.



По ее словам, изначально мужчину похоронили в Самаре из-за ошибки — представители «Вагнера» не смогли связаться с родственниками погибшего и решили проститься с ним там. Со слов Регины, ее отец погиб в феврале, после трех месяцев службы. До этого он отбывал срок за избиение мужчины, который впоследствии умер в реанимации.

— Я не знала, что он отправился на спецоперацию, поскольку мы не поддерживаем общение, но с ним общался его брат, — рассказала она. — В анкете он указывал, чтобы его тело в случае гибели передали брату.


— Про перезахоронение [Вакказова] — точная дата пока не известна, уточняем, — сказал глава администрации Аскинского района Динис Юсупов. — Обязательно лично приму участие в похоронах бойца.

Как рассказала Регина, ее мать в разводе с отцом уже много лет, мужчина, как он сказала, часто сидел. Тем не менее, она посчитала важным перезахоронить его на малой родине. Женщина штурмовала военкоматы и администрации, сама договаривалась с руководством кладбища в Самаре. В итоге за эксгумацию и транспортировку запросили более 77 тысяч рублей. Сначала счет выставили семье, но впоследствии расходы оплатила ЧВК.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Отдел полиции Аскинского района Башкирии
Теги: Аскинский район спецоперация Погибшие на Украине
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