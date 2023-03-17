В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Сергеем Торгашовым
20:40, 17 мар 2023
В четверг, 16 марта, в Иглинском районе Башкортостана прошла церемония прощания с рядовым Сергеем Торгашовым, погибшим в ходе СВО. Траурный митинг прошел в населенном пункте Красный Восход. Информацию об этом передала пресс-служба районной администрации.
- Выражаем искренние соболезнования родственникам", - обратились местные власти на официальной странице в социальных сетях.
По данным газеты "Иглинские вести", Торгашов родился в городе Уфа. В 1995 году поступил в начальную школу, с 2000 по 2003 год учился в Красном Восходе. Матери погибшего 35-летнего солдата был передан на вечное хранение российский флаг.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана был похоронен Эдуард Сафин, погибший в ходе СВО.
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