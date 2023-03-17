В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Сергеем Торгашовым

20:40, 17 мар 2023

В четверг, 16 марта, в Иглинском районе Башкортостана прошла церемония прощания с рядовым Сергеем Торгашовым, погибшим в ходе СВО. Траурный митинг прошел в населенном пункте Красный Восход. Информацию об этом передала пресс-служба районной администрации.







- Выражаем искренние соболезнования родственникам", - обратились местные власти на официальной странице в социальных сетях.



По данным газеты "Иглинские вести", Торгашов родился в городе Уфа. В 1995 году поступил в начальную школу, с 2000 по 2003 год учился в Красном Восходе. Матери погибшего 35-летнего солдата был передан на вечное хранение российский флаг.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана был похоронен Эдуард Сафин, погибший в ходе СВО.



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Фото: vk.com // Администрация Иглинского района РБ