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В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Сергеем Торгашовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Сергеем Торгашовым

20:40, 17 мар 2023

В четверг, 16 марта, в Иглинском районе Башкортостана прошла церемония прощания с рядовым Сергеем Торгашовым, погибшим в ходе СВО. Траурный митинг прошел в населенном пункте Красный Восход. Информацию об этом передала пресс-служба районной администрации.



- Выражаем искренние соболезнования родственникам", - обратились местные власти на официальной странице в социальных сетях.

По данным газеты "Иглинские вести", Торгашов родился в городе Уфа. В 1995 году поступил в начальную школу, с 2000 по 2003 год учился в Красном Восходе. Матери погибшего 35-летнего солдата был передан на вечное хранение российский флаг.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана был похоронен Эдуард Сафин, погибший в ходе СВО.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Администрация Иглинского района РБ
Теги: Иглинский район спецоперация Погибшие на Украине
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