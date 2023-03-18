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В Башкирии открыли филиал штаба для формирования добровольческих батальонов

В Башкирии открыли филиал штаба для формирования добровольческих батальонов

09:18, 18 мар 2023

По сообщению официального телеграмм-канала Башкирского батальона, в городе Дюртюли открылось отделение штаба для формирования новых добровольческих батальонов. Об этом сообщает Электрогазета.

Он находится по следующему адресу: ул. М. Якутовой, дом 4. Здесь можно оформиться в башкирские добровольческие батальоны для участия в спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане добровольцы приступили к формированию новых батальонов для участия в спецоперации. В них будет производиться набор мужчин в возрасте до 60 лет. 

Головной офис батальона расположен по адресу: город Уфа, ул. Айская, дом 63. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-987-047-28-75 (каждый день с 10:00 до 18:00). Кроме того, еще одно отделение штаба находится в Стерлитамаке по адресу: ул. Худайбердина, дом 118, +7-917-462-89-17, +7-917-426-43-86. Телефон офиса в городе Дюртюли: +7-919-155-57-17.
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Теги: добровольцы спецоперация
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