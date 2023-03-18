В Башкирии 18 марта 2023 года пообещали потепление до +5°

17:44, 18 мар 2023

Синоптики Башгидромета объявили прогноз погоды на воскресенье, 19 марта.



Согласно их данным, воздух в этот день прогреется до +5 градусов. Метеорологи сообщили, что в республике пройдет небольшой снег. Синоптики также прогнозируют гололедицу и снежный накат. Будет дуть умеренный, временами порывистый ветер.



В ночное время температура воздуха понизится до -3, -8 градусов, во время прояснений до -13 градусов, днем от 0 до +5 градусов, на юго-востоке региона до -5°.

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