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В Башкирии 18 марта 2023 года пообещали потепление до +5°

В Башкирии 18 марта 2023 года пообещали потепление до +5°

17:44, 18 мар 2023

Синоптики Башгидромета объявили прогноз погоды на воскресенье, 19 марта.

Согласно их данным, воздух в этот день прогреется до +5 градусов. Метеорологи сообщили, что в республике пройдет небольшой снег. Синоптики также прогнозируют гололедицу и снежный накат. Будет дуть умеренный, временами порывистый ветер.

В ночное время температура воздуха понизится до -3, -8 градусов, во время прояснений до -13 градусов, днем  от 0 до +5 градусов, на юго-востоке региона до -5°.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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