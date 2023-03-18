Добровольцы из Башкирии ликвидировали отряды диверсантов и разведчиков противника

22:43, 18 мар 2023

Военнослужащие добровольческого батальона им. Шаймуратова из Башкирии вновь отличились, находясь в зоне СВО. Об этом рассказал Telegram-канал «Башкирский батальон».



В ходе несения службы бойцы А. Абсалямов, А. Аиткулов и Б. Шангареев заметили при помощи прибора ночного видения группу диверсантов из семнадцати человек приближавшуюся в их сторону.







Сообщив об этом командованию, сержанты открыли стрельбу по неприятелю.



Спустя время, благодаря сержанту Аиткулову, была уничтожена еще одна группировка из 8 разведчиков.



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Фото: скрин видео