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Добровольцы из Башкирии ликвидировали отряды диверсантов и разведчиков противника

Добровольцы из Башкирии ликвидировали отряды диверсантов и разведчиков противника

22:43, 18 мар 2023

Военнослужащие добровольческого батальона им. Шаймуратова из Башкирии вновь отличились, находясь в зоне СВО. Об этом рассказал Telegram-канал «Башкирский батальон».

В ходе несения службы бойцы А. Абсалямов, А. Аиткулов и Б. Шангареев заметили при помощи прибора ночного видения группу диверсантов из семнадцати человек приближавшуюся в их сторону.



Сообщив об этом командованию, сержанты открыли стрельбу по неприятелю.

Спустя время, благодаря сержанту Аиткулову, была уничтожена еще одна группировка из 8 разведчиков.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: добровольцы батальон Шаймуратова спецоперация
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