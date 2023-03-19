В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Айратом Гадельшиным

09:25, 19 мар 2023

В Стерлитамаке накануне простились с Айратом Гадельшиным, подписавшим контракт с ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в городской администрации.



Мужчина погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.



"Айрат Кунакбаевич проявил мужество и самопожертвование, до конца остался верен воинскому долгу", - написала администрация.



Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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Источник: Семен Подгорный