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В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Айратом Гадельшиным

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Айратом Гадельшиным

09:25, 19 мар 2023

В Стерлитамаке накануне простились с Айратом Гадельшиным, подписавшим контракт с ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в городской администрации.

Мужчина погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.

"Айрат Кунакбаевич проявил мужество и самопожертвование, до конца остался верен воинскому долгу", - написала администрация.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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Источник: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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