В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Айратом Гадельшиным
09:25, 19 мар 2023
В Стерлитамаке накануне простились с Айратом Гадельшиным, подписавшим контракт с ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали в городской администрации.
Мужчина погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.
"Айрат Кунакбаевич проявил мужество и самопожертвование, до конца остался верен воинскому долгу", - написала администрация.
Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Источник: Семен Подгорный
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