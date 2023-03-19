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В Башкирии спасатели начали взрывать лед на реке Белой

В Башкирии спасатели начали взрывать лед на реке Белой

10:13, 19 мар 2023

В Башкортостане приступили к взрывным работам в районах, подверженных заторам льда.



По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана, на реке Белая в Бураевском районе, где строится мост на трассе М-12 Москва-Екатеринбург, начались взрывные работы. Они помогут предотвратить ледовые заторы и сильные наводнения. В целом за день был произведен 21 подрыв.

В дальнейшем подобную работу предстоит выполнить на реке Инзер (Архангельский и Белорецкий районы).


Недавно специалисты ведомства облетели данный район на вертолете и оценили состояние льда. Исходя из этого, было решено произвести взрывные работы в районе населённого пункта Узунларово, где высока вероятность большого скопления льда. Помимо реки Инзер, планируется устранить риск ледовых заторов на реках Сим, Большой Авзян и на Нугуше. Спасатели сообщили, что паводковая ситуация постоянно контролируется автоматическими гидропостами, планируется также использование беспилотных летательных аппаратов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК РБ по ЧС
Теги: спасатели паводок
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