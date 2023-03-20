В Башкирии прогнозируется потепление до +8 градусов

08:33, 20 мар 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие 2 дня.



В понедельник, 20 марта, в некоторых районах выпадет кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западных направлений умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит -1...+4 °C, в ряде районов до +8 °C.



Во вторник, 21 марта, также ожидается кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западных направлений умеренный. В ночное время температура воздуха составит -3...-8 °C, в некоторых районах до -13 °C, в дневное время -1...+4 °C, в некоторых районах до +8 °C.

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Автор: Семен Подгорный