Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируется потепление до +8 градусов

В Башкирии прогнозируется потепление до +8 градусов

08:33, 20 мар 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие 2 дня.

В понедельник, 20 марта, в некоторых районах выпадет кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западных направлений умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит -1...+4 °C, в ряде районов до +8 °C.

Во вторник, 21 марта, также ожидается кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западных направлений умеренный. В ночное время температура воздуха составит -3...-8 °C, в некоторых районах до -13 °C, в дневное время -1...+4 °C, в некоторых районах до +8 °C.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии в выходные дни прогнозируются мокрый снег и плюсовая температура
Общество в Башкирии
В Башкирии в выходные дни прогнозируются мокрый снег и плюсовая температура
В Башкирии 16 марта 2023 года потеплеет до +11
Общество в Башкирии
В Башкирии 16 марта 2023 года потеплеет до +11
В Башкирии 14 марта 2023 года температура опустится до -13 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 14 марта 2023 года температура опустится до -13 градусов
В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на 11 и 12 марта 2023 года
Общество в Башкирии
В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на 11 и 12 марта 2023 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: