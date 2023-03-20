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В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым

17:19, 20 мар 2023

В Аскинском районе Башкирии в воскресенье, 19 марта, прошла траурная церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Фангатом Вакказовым.

Печальную новость в социальных сетях сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.



Фангат Рахматуллович родился в деревне Амирово. После окончания Кашкинской школы поступил в ПУ-96 на водителя-тракториста. Срочную службу проходил в Хабаровском крае. Служил подводником в составе морской пехоты.

«У Фангата Вакказова остались дочь, внуки, братья и сестры. Выражаем родным и близким бойца искренние соболезнования. Покойся с миром, боец! Светлая о тебе память останется надолго!», - отметили в муниципалитете.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Аскинский район спецоперация Погибшие на Украине
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