В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым
17:19, 20 мар 2023
В Аскинском районе Башкирии в воскресенье, 19 марта, прошла траурная церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Фангатом Вакказовым.
Печальную новость в социальных сетях сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Фангат Рахматуллович родился в деревне Амирово. После окончания Кашкинской школы поступил в ПУ-96 на водителя-тракториста. Срочную службу проходил в Хабаровском крае. Служил подводником в составе морской пехоты.
«У Фангата Вакказова остались дочь, внуки, братья и сестры. Выражаем родным и близким бойца искренние соболезнования. Покойся с миром, боец! Светлая о тебе память останется надолго!», - отметили в муниципалитете.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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