В Башкирии с погибшим на СВО Сергеем Челпановым

18:13, 20 мар 2023

В Шаранском районе Башкортостана прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Сергеем Челпановым. Информацию об этом сообщил Фидан Ишемгулов, глава муниципалитета.



Военнослужащего проводили в последний путь в населенном пункте Сакты. Посмертные знаки отличия: орден Мужества и орден генерала Шаймуратова, были переданы его жене.







«Это наша общая боль и невосполнимая утрата», написал в соцсетях Ишемгулов. «Выражаю искренние соболезнования его жене Наташе Михайловне, дочери Елене и всем родным и близким погибшего. Вечная слава и светлая память герою!».



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что добровольца из Шаранского района Башкирии наградили медалью «За отвагу».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/fidanishe