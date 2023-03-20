В Башкирии с погибшим на СВО Сергеем Челпановым
18:13, 20 мар 2023
В Шаранском районе Башкортостана прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Сергеем Челпановым. Информацию об этом сообщил Фидан Ишемгулов, глава муниципалитета.
Военнослужащего проводили в последний путь в населенном пункте Сакты. Посмертные знаки отличия: орден Мужества и орден генерала Шаймуратова, были переданы его жене.
«Это наша общая боль и невосполнимая утрата», написал в соцсетях Ишемгулов. «Выражаю искренние соболезнования его жене Наташе Михайловне, дочери Елене и всем родным и близким погибшего. Вечная слава и светлая память герою!».
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что добровольца из Шаранского района Башкирии наградили медалью «За отвагу».
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/fidanishe
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