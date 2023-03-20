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В Башкирии с погибшим на СВО Сергеем Челпановым

В Башкирии с погибшим на СВО Сергеем Челпановым

18:13, 20 мар 2023

В Шаранском районе Башкортостана прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Сергеем Челпановым. Информацию об этом сообщил Фидан Ишемгулов, глава муниципалитета. 

Военнослужащего проводили в последний путь в населенном пункте Сакты. Посмертные знаки отличия: орден Мужества и орден генерала Шаймуратова, были переданы его жене.



«Это наша общая боль и невосполнимая утрата», написал в соцсетях Ишемгулов. «Выражаю искренние соболезнования его жене Наташе Михайловне, дочери Елене и всем родным и близким погибшего. Вечная слава и светлая память герою!».

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что добровольца из Шаранского района Башкирии наградили медалью «За отвагу».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/fidanishe
Теги: Шаранский район спецоперация Погибшие на Украине
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