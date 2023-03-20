В Уфе спасли заживо гниющего бездомного мужчину

19:42, 20 мар 2023

В Уфе был спасен бездомный мужчина, который долгое время гнил заживо на автобусной остановке "Театр Кукол".



Как сообщает МКсеть, бомжа удалось спасти благодаря небезразличной уфимке Диане Шангареевой. Женщина вначале приносила еду бездомному, а потом решила попросить помощи у журналистов. Те связались со специалистами Минтруда и соцзащиты, а затем с региональным центром помощи бездомным. Полиция доставила мужчину без определенного места жительства в учреждение.







Сотрудники социального центра были потрясены состоянием мужчины. Они рассказали, что у него даже на голове были фекалии, а после мытья от него пахло гниющим мясом. Возникло подозрение, что у бродяги началась гангрена и, вероятно, ему предстоит ампутация ног. Однако решение об этом будут принимать врачи больницы № 22 в Уфе, куда отправили бездомного.





38-летнего мужчину зовут Вячеслав Геннадьевич Меняйленко. Рассказал, что он из Ижевска, у него есть мать и кузина. Сейчас специалисты центра помощи бездомным заняты поисками его родственников.

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Автор: Семен Подгорный