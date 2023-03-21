В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются мокрый снег и 13 градусов тепла

07:55, 21 мар 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили о погоде в республике на ближайшие двое суток.



Во вторник, 21 марта, в северной части региона прогнозируются кратковременные осадки в виде мокрого снега, в дневное время возможен дождь. В других районах без значительных осадков. Температура окружающего воздуха днем составит +4...+9°C, в горных районах до +13°C. Ветер юго-западных направлений умеренный.







В среду, 22 марта на севере РБ ожидаются кратковременный мокрый снег, в дневное время дождь. Ветер юго-западных направлений умеренный. В ночное время температура воздуха опустится до -1...-6°C, в юго-восточной части до -11°C, в дневное время +4...+9°C, в горных районах до +13°C.

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Автор: Семен Подгорный